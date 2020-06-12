Тулон, , 19:15 — REGNUM На атомной подводной лодке (АПЛ) Perle, пришвартованной к доку военно-морской базы во французском Тулоне, произошло возгорание. Об этом 12 июня сообщает морская префектура зоны Средиземноморья.

Отмечается, что подлодка класса «Рюби» (Rubis), спущенная на воду в 1993 году, в Тулоне с начала 2020 года проходила техническое обслуживание.

«Дым, вызванный пожаром на Perle, не радиоактивен. Никакого ядерного топлива на борту нет», ― сообщили в ведомстве.

По данным морской префектуры, в результате пожара никто не пострадал. В настоящий момент к тушению возгорания на АПЛ привлечены городские пожарные расчеты, ожидается, что на подмогу к ним прибудут подразделения пожарных служб из Марселя.

Напомним, Тулон является крупнейшей военно-морской базой Франции, где базируются атомные подводные лодки и авианосцы, а также находятся здания командования военно-морскими силами (ВМС).

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