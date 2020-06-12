Роттердам, Нидерланды, , 17:59 — REGNUM Несколько статуй и стены здания разрисовали красной краской участники акций протеста против расизма в городе Роттердам в Нидерландах. Об этом 12 июня сообщает издание NL Times.

Протестующие облили красной краской стены центра современного искусства Витте-де-Вит и оставили на нём красные отпечатки ладоней, всё той же красной краской вандалы испортили памятники адмирала Вест-Индской Компании, участника 80-летней войны в Нидерландах Пита Питерсона Хайна и анти-исламского политического деятеля XX века Пима Фортейна.

Хайна участники акции назвали «убийцей и вором», они оставили такую надпись на постаменте статуи, пояснив в своём Instagram, что Хайн обеспечивал торговлю рабами и организовывал их перевозку через Атлантику, и поэтому никогда не был героем. Пим Фортейн, по мнению активистов, был «явным воплощением гей-национализма в Нидерландах», оправдывавшим исламофобию с помощью манипуляций на теме прав ЛГБТ-сообществ. На статуе Фортейна протестующие оставили надпись «Не воздавайте честь расизму».

Арт-центр Витте-де-Вит, согласно пояснениям активистов, пострадал потому, что был назван в честь голландского вице-адмирала, который, по их мнению, способствовал началу трансатлантической торговли рабами и подвергал ради наживы террору другие страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сносе властями в новозеландском городе Гамильтоне памятника британскому колонизатору Гамильтону, в честь которого был назван город. Такое решение было принято после жалоб коренного населения и чтобы избежать повреждения инфраструктуры площади, где стоял памятник.

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