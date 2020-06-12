Роттердам, Нидерланды, , 18:03 — REGNUM В Нидерландах радикально настроенные активисты залили красной краской и разрисовали надписями несколько памятников и фасад центра современного искусства Витте-де-Вит в Роттердаме. Об этом 12 июня сообщает издание NL Times со ссылкой на заявление активистов.

Отмечается, что общественники выступают против «прославления голландского колониального режима» и в знак протеста разрисовали краской памятник адмирала Вест-Индской Компании и участника 80-летней войны в Нидерландах Пита Питерсона Хайна, который, по их мнению, был причастен к организации работорговли и перевозке жителей Африки через Атлантический океан.

«Убийца и вор, который крал у обществ по всему миру. Хайну не место на постаменте, потому что Хайн никогда не был героем», ― цитирует издание заявление активистов.

Кроме этого, от их рук пострадал постамент памятника нидерландскому политическому деятелю XX века Пиму Фортейну, которого активисты считают «исламофобом» и «первым явным воплощением гей-национализма в Нидерландах».

«Мы критикуем коллективную память о голландской истории, потому что убийцы, эксплуататоры и фашистские политики не достойны памятника!», ― говорится в заявлении активистов.

Гнев разъяренной группы также был направлен на стены центра современного искусства Витте-де-Вит, который получил свое название в честь голландского вице-адмирала, участника Нидерландской революции. Так, по мнению активистов, Витте Корнелисзон де Витт являлся «колониальным террористом» XVII века, с его легкой руки в Нидерландах началось потворствование жадности и власти, выраженное в пособничестве «трансатлантической торговли рабами», а в современных реалиях его прославление «иллюстрирует культуру колониальной «амнезии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постамент памятника премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю залили краской и разрисовали надписями неизвестные вандалы в столице Чехии Праге. На постаменте неизвестные вандалы оставили надписи краской «Был расистом» и «Жизни чернокожих имеют значение».

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