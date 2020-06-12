Нижневартовск, Югра, , 17:34 — REGNUM Возгорание нефтяного резервуара произошло в Нижневартовском районе в Югре. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в 17:31 по местному времени. Площадь возгорания составляет около 400 кв. метров. По предварительной информации, произошло возгорание остатков нефтепродуктов в резервуаре, накопившихся в процессе эксплуатации.

Резервуар использовался для хранения нефтепродуктов, в настоящее время он пуст. Сообщается, что в результате возгорания пострадали два человека. На тушении пожара задействованы 16 человек личного состава от МЧС и четыре единицы техники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о тушении пожара на нефтяной скважине под Иркутском.

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