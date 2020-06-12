Омск, , 17:17 — REGNUM Около 70 тысяч человек остались без газа в результате удара молнии в задвижку газопровода в городе Омске. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Возгорание произошло в 10:00 мск во время грозы на распределительном стальном газопроводе высокого давления, на пересечении улиц Дианова, Волгоградской и 2-я Солнечной. Газопровод принадлежит АО «Омскгоргаз», это же предприятие занимается его обслуживанием. Предварительной причиной аварии названо попадание молнии в задвижку газопровода.

Повреждённый участок был перекрыт, возгорание локализовано. Были оставлены выгорать остатки природного газа, попавшие в атмосферу. В результате ЧП без газоснабжения остались около 70 тысяч жителей левобережной части города.

В настоящее время на месте ЧП дежурят специалисты «Омскгоргаза», которые после выгорания остатков газа начнут восстановительные работы. Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о плановых работах на газопроводе в Москве, которые были приняты местными жителями за прорыв газомагистрали.

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