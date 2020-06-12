Сантьяго, , 16:57 — REGNUM Тюремный срок получил по приговору суда нарушитель карантина, введённого в связи с эпидемией коронавируса в Чили. Об этом 12 июня сообщает радио BioBioChile со ссылкой на заявление прокуратуры.

Нарушитель получил тюремный срок за попытку сбежать от полицейского контроля, проводившего проверку на улицах. Отмечается, что у нарушителя не было права находится в это время на улице.

Прокуратура добилась для нарушителя тюремного срока в 61 день. 27-летний мужчина был ранее судим, поэтому по законам Чили не мог быть приговорён к меньшему наказанию. Уточняется, что это первый реальный тюремный срок, назначенный судом за нарушение карантина. До этого 24 человека были приговорены к предварительному заключению за нарушение ограничительных мер, введённых в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Чили выявлено более 154 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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