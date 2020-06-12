Иркутск, , 16:43 — REGNUM Трое детей пострадали в результате ДТП с мотоциклом в Иркутской области. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в деревне Малиновка на юго-западе региона. По предварительным данным, 25-летний мотоциклист перевозил троих детей возрастом от трёх до 11 лет, не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла.

Водитель и трое его пассажиров получили телесные повреждения. На мотоциклиста было составлено пять протоколов об административном правонарушении. В ходе разбирательств выяснилось, что молодой человек никогда не имел прав на управление транспортным средством.

По данному инциденту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.

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