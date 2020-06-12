Вологда, , 16:21 — REGNUM Сотрудник Росгвардии в городе Калач-на-Дону использовал бутылку для проникновение в анальное отверстие сослуживца. Об этом 12 июня сообщает «Коммерсантъ».

Преступление было предано огласке и следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону приступил к расследованию злодеяния.

По предварительным данным, в ночь с 31 мая на 1 июня двое военных, проходящих службу по контракту, распивали алкогольные напитки, что и привело к печальным последствиям для одного из них.

Причина, побудившая ефрейтора совершить указанное злодеяние пока не выяснена, однако, по его словам, он «не осознавал своих действий».

На следующий день пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью. Медики констатировали рваную рану прямой кишки. После огласки преступления у пострадавшего произошел нервный срыв. Ефрейтор был задержан.