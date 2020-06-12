Боровск, Калужская область, , 16:12 — REGNUM В Калужской области проводится проверка по факту смерти 29-летнего гражданина республики Узбекистан, сообщили 12 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, накануне днём мужчина со своими знакомыми находился на берегу реки Страдаловка Боровского района. По словам очевидцев, мужчина вошёл в воду и через некоторое время исчез из виду.

В ходе поисков совместно с водолазами МЧС России тело приезжего было найдено. По результатам проверки следователем будет принято решение.

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