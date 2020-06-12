Боровск, Калужская область, 12 июня 2020, 16:12 — REGNUM В Калужской области проводится проверка по факту смерти 29-летнего гражданина республики Узбекистан, сообщили 12 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия
Место происшествия
Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, накануне днём мужчина со своими знакомыми находился на берегу реки Страдаловка Боровского района. По словам очевидцев, мужчина вошёл в воду и через некоторое время исчез из виду.

В ходе поисков совместно с водолазами МЧС России тело приезжего было найдено. По результатам проверки следователем будет принято решение.

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