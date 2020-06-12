Благовещенск, , 15:04 — REGNUM Ребёнок погиб, ещё пять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Амурской области. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла возле посёлка Танакан на первом километре подъезда от федеральной автодороги «Амур». По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля Toyota совершила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с пассажирским автобусом Fiat Ducato, следовавшем рейсом из Благовещенска в Талакан.

По предварительной информации, в результате ДТП погиб мальчик 2008 года рождения. Водитель легкового автомобиля, трое её пассажиров и один пассажир автобуса получили травмы.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Отмечается, что ребёнок не был пристёгнут ремнём безопасности и находился в машине без детского кресла. Выезд на полосу встречного движения в месте ДТП запрещён.

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