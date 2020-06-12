Москва, , 14:00 — REGNUM Как минимум десять деревьев было повалено сильным шквалистым ветром в Москве. Об этом 12 июня сообщил журналистам источник в экстренных службах города.

Около десяти деревьев было повалено сильным ветром, при падении деревьев никто не пострадал. В каких именно районах упали деревья, не сообщается.

Накануне коммунальные службы Москвы перешли в режим повышенной готовности в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильном ливне с грозой и градом при ветре с порывами до 14−19 м/сек, который ожидается в Москве 12 июня. Шквалистый ветер и ливни метеорологи прогнозировали и 11 июня. В городском управлении МЧС рекомендовали гражданам держаться подальше от рекламных щитов, шатких конструкций и деревьев, а также не парковать под ними автомобили.

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