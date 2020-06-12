Варшава, , 14:07 — REGNUM Три гражданки Украины, прибывшие в Польшу несколько дней назад и поселившиеся с женщиной, у которой диагностировали COVID-19, сбежали с карантина. Об этом 11 июня сообщает 11 июня Wiadomosci.dziennik.pl со ссылкой на представителя полиции города Вольштын Войцеха Адамчика.

Все женщины работали на одном из предприятий гмины Пшемент (Великопольское воеводство). Их поместили на карантин после того, как у женщины, проживавшей с ними был диагностирован коронавирус.

По словам представителя полиции, женщины решили сбежать из дома, в котором были изолированы. Действие гражданок Украины он назвал «крайне безответственным», так как есть вероятность, что они также заражены коронавирусом.

Представитель польской полиции отметил, что женщинам грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы за нарушение карантина.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше были задержаны граждане Украины, подозреваемые в хищении посылок.