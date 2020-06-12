Кабул, , 12:30 — REGNUM Четыре человека погибли, шестеро пострадали в результате взрыва, прогремевшего в здании мечети, расположенной в западной части столицы Афганистана, города Кабула. Об этом 12 июня сообщает телеканал TOLOnews.

По предварительным данным, взрывное устройство сработало во время пятничной молитвы. Среди пострадавших — имам мечети.

Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются. На месте происшествия работают сотрудники МВД.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве в мечети в районе Вазир-Акбар-Хан в Кабуле, врезультате которого погибли два человека, в том числе имам мечети. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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