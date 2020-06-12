Минск, , 12:09 — REGNUM Энергоснабжение в 428 населённых пунктах было нарушено из-за сильных ливней с грозами и шквалистым ветром в Белоруссии. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба государственного объединения «Белэнерго».

В результате непогоды на территории страны было повалено около 50 деревьев, оборваны линии электропередач, повреждено несколько десятков автомобилей и несколько жилых домов. Пострадавших в результате непогоды нет.

На утро 12 июня было восстановлено энергоснабжение в 334 населенных пунктах, продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии в 94 населённых пунктах. Большинство из них находится в Витебской области. Работы ведутся на 23 воздушных линиях, задействована спецтехника и необходимые специалисты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 250 населённых пунктах, которые остались без электроэнергии на Украине в Львовской и Волынской областях.

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