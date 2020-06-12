Село Тоцкое, Оренбургская область, , 11:47 — REGNUM В селе Тоцкое Оренбургской области 12 июня в реке Сакмара обнаружено тело десятилетнего мальчика, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в ночь на 12 июня родители ребёнка обратились в полицию с заявлением о том, что сын пропал. Вечером 11 июня ребенок поехал на велосипеде в продовольственный магазин и не вернулся.

Были организованы поиски ребенка. На берегу реки нашли велосипед и следы, свидетельствующие о том, что школьник входил в воду.