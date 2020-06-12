Париж, , 11:31 — REGNUM Один человек погиб в результате стрельбы в зале ожидания апелляционного суда в городе Ним на юге Франции. Об этом 12 июня сообщает Agence France-Presse.

В настоящее время в зале проводится срочная эвакуация всех граждан. В настоящее время выясняются обстоятельства гибели человека.

К зданию суда были вызваны специалисты-взрывотехники. Идёт поиск возможных взрывоопасных предметов, которые, по версии полиции, мог заложить в здании стрелявший.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек в здании радиостанции на Таиланде из-за стрельбы, устроенной неизвестным.

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