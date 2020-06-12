Сусуман, Магаданская область, , 11:08 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации был объявлен из-за аварийного состояния опор жилого пятиэтажного дома властями в Магаданской области. Об этом 12 июня сообщил глава региона Сергей Носов в своём Instagram.

В посёлке Холодный стали разрушаться опоры жилого пятиэтажного дома, при этом сам дом 1995 года постройки не был признан аварийным. Проживавшие в доме 20 семей в целях безопасности были переселены во временное жильё.

В настоящее время администрация региона подготавливает муниципальные квартиры в городе Сусуман, расположенном в 13 км от посёлка Холодный, для заселения в них людей. После этого будет проведена экспертиза дома и принято решение о дальнейших перспективах.

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