Львов, Украина, 12 июня 2020, 11:35 — REGNUM В населенном пункте Брюховичи Львовской области Украины в результате урагана и шквального ветра дерево упало на дачный дом, погибла женщина 1992 года рождения, сообщили 11 июня в пресс-службе Брюховичского сельского совета.
Как уточняет источник, дерево упало на дом, в котором в тот момент находилась женщина.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Хошимин (Вьетнам) на школьном дворе в результате падения дерева погиб один ребенок, еще 12 детей — пострадали.