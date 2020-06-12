Москва, , 11:04 — REGNUM Решение не принимать денег от актера Михаила Ефремова, в ДТП с которым погиб водитель Сергей Захаров, приняла семья погибшего. Об этом 11 июня сообщил адвокат семьи Захарова Александр Добровинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Юрист рассказал, что до вечера 10 июня никто из окружения актера не связался ни с кем из представителей семьи Захаровых и не принес им извинений, при том, что брат погибшего водителя рассказал ему, что они ждали хотя бы извинений.

«Семья приняла решение не брать ни одной копейки, в случае если какие-то деньги будут предложены им», — подчеркнул Добровинский.

Также он уточнил, что его тронула фраза его подзащитных о том, что «жизнь нашего брата бесценна, и деньгами ее купить нельзя».

Кроме этого, адвокат рассказал, что матери Сергея Захарова, которой в настоящее время 87 лет, родственники не сообщили о том, что сына похоронили 11 июня, так как опасаются за ее здоровье.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее дочь актера Анна Мария заявила, что информация о регистрации сим-карты актера Михаила Ефремова в мессенджере Telegram говорит о том, что его телефон в настоящее время находится либо у жены актера, либо у его менеджера.

Напомним, авария, которую на Смоленской площади в Москве учинил артист Михаил Ефремов, произошла вечером 8 июня 2020 года. Находясь в нетрезвом состоянии, он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль службы доставки, водитель которого скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по п. а ч. 4 ст. 264 УК.