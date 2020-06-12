Москва, , 11:04 — REGNUM Информация о регистрации сим-карты актера Михаила Ефремова в мессенджере Telegram говорит о том, что его телефон в настоящее время находится либо у жены актера, либо у его менеджера. Об этом 12 июня сообщила дочь актера Анна Мария на своей странице в соцсети Twitter.

«То, что он появился в Телеграме, говорит о том, что сейчас его телефон в руках его менеджера/жены», — написала в своем сообщении Анна Мария.

Также она подчеркнула, что у ее отца в данный момент нет мобильного телефона и рассказала, что Михаил Ефремов не пользуется никакими «социальными сетями» за исключением WhatsApp.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заслуженный артист России Михаил Ефремов не стал извиняться перед родственниками погибшего Сергея Захарова, который получил смертельные ранения в ДТП с участием актера.

Напомним, авария, которую на Смоленской площади в Москве учинил артист Михаил Ефремов, произошла вечером 8 июня 2020 года. Находясь в нетрезвом состоянии, он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль службы доставки, водитель которого скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по п. а ч. 4 ст. 264 УК.