Донецк, , 10:12 — REGNUM Украинские боевики пять раз за сутки нарушили режим прекращения огня по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 24 единицы боевых припасов, сообщили 12 июня в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Под обстрелами вооруженных сил Украины оказались населенные пункты Доломитное, Горловка (поселок шахты «6/7»), Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Нововыбоево.

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ВСУ за сутки выпустили по ДНР десять мин из миномета калибра 120 мм, три мины — из миномета калибра 82 мм, одиннадцать гранат из гранатометов РПГ/СПГ, один раз открывали огонь из крупнокалиберного пулемета, трижды — из стрелкового оружия.

Как отметили в ДНР, информации о пострадавших, жертвах среди мирного населения не поступало. Также не поступала на данный момент информация о разрушениях.

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В представительстве добавили, что в предыдущие сутки боевики ВСУ применили по ДНР десять боевых припасов.