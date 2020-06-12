Токио, , 09:42 — REGNUM Гигантская пелагическая большеротая акула попала в сети к рыбакам в Токийском заливе в Японии. Об этом 12 июня сообщает телеканал NHK.

Акула была обнаружена в сетях в 800 метрах от берега в префектуре Тиба. Рыбак пригласил знакомого дайвера для съёмок редкой рыбы, после чего её освободили из сети и отпустили в океан. Сообщается, что длина акулы составила около шести метров.

Пелагическая большеротая акула питается планктоном и обычно обитает на глубине около 200 метров. Увидеть такую акулу удаётся чрезвычайно редко, всего в мире известно 145 случаев их попадания в сети, из 25 случаев произошло в Японии.

Специалисты не знают точной причины появления этих акул так близко к поверхности. Последний раз пелагическая большеротая акула угодила в сети рыбаков в Японии три года назад, но спасти её не удалось. Сейчас скелет рыбы длиной семь метров выставлен в океанариуме Kamogawa Sea World.

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