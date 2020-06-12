Дамаск, , 11:03 — REGNUM Американские военные предприняли неудачную попытку преградить дорогу военному патрулю ВС РФ в Сирии. Видеозапись неудачной попытки военных ВС САШ 11 июня размещена на странице пользователя Alexwarcorr в соцсети Twitter.

На опубликованном видео запечатлен момент, когда американский бронеавтомобиль M1235 MRAP, пытающийся преградить дорогу военному патрулю РФ, сначала съезжает на обочину, затем из-под его капота начинает валить пар, а позже он глохнет.

Также автор написал в своем сообщении, прикрепленном к к видео, что американцам очень не везет на нынешней неделе и предложил сделать бронеавтомобиль MRAP «снова великим», пошутив над предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба МИД РФ передала, что сирийский вопрос обсудили в ходе телефонных переговоров 11 июня дипломаты РФ и США.