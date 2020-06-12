Львов, Украина, , 09:26 — REGNUM Почти 250 населённых пунктов остались без энергоснабжения из-за непогоды в двух областях Украины. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

Из-за дождя с сильными порывами ветра произошло срабатывание системы защиты электропередач. в результате чего оказались обесточены населённые пункты в двух областях. В Львовской области без энергоснабжения оказались 200 населённых пунктов, в Волынской области обесточен 41 населённый пункт.

В настоящее время к ликвидации аварий привлечены бригады областных энергетических компаний. Время восстановления электроснабжения не называется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о грозе в Новгородской области, в результате которой без света остались около девяти тысяч человек в 92 населённых пунктах области.

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