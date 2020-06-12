Норильск, Красноярский край, , 11:03 — REGNUM Свыше 5 тысяч кубических метров топливо-водяной смеси собрано за сутки на месте разлива топлива из резервуара ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

«За прошедшие сутки общими усилиями собрано 5270 кубометров топливно-водяной смеси», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что суммарно на данный момент собрано 17 800 кубометров такой смеси.

Кроме этого, сообщается, что за это же время на промышленный отвал норильской ТЭЦ-3 было перемещено 8 400 тонн загрязнённого в результате разлива грунта, а всего его с начала ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС) вывезено 46 136 тонн.

При этом уточняется, что на данный момент в работах по ликвидации последствий ЧС принимает участие 728 человек и 272 единицы техники.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что авиационный мониторинг вблизи места разлива нефтепродуктов в Норильске показал, что к водоёмам вернулись утки и другие птицы.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошел разлив дизельного топлива. В результате аварии топливо попало в грунт и акватории близ промышленной площадки АО «Норильской-Таймырская энергетическая компания» — дочернего предприятия «Норильского никеля».