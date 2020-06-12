Гамильтон, , 08:40 — REGNUM Статуя британского колонизатора Джона Гамильтона была снесена из-за жалоб коренного населения в новозеландском городе Гамильтоне. Об этом 12 июня сообщает газета New Zealand Herald.

Решение демонтировать статую было принято после запроса, поступившего от местного племени уаикато-тайнуи, представители которого заявили, что статуя символизирует собой «культурную дисгармонию и угнетение». Памятник привлёк внимание племени на фоне протестов против расизма, прошедших в ряде стран мира.

У властей Гамильтона возникло опасение, что в случае стихийного сноса памятника протестующими может быть повреждена инфраструктура площади, где установлен монумент. Утром 12 июня на площадь прибыл строительный кран, с его помощью памятник был перенесён на грузовую платформу и его увезли. Теперь судьба памятника будет решена в ходе обсуждений.

Статуя капитана Джона Гамильтона. изготовленная из бронзы, была установлена на площади в центре города в 2013 году. Капитан был активным участником колонизаторских войн с племенами маори и погиб в одной из таких войн в 1864 году. Вопрос о сносе памятника ставился представителями коренного населения ещё в 2018 году, тогда же прозвучали призывы переименовать город, названный в честь колониста, в Кирикирироа.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осквернении вандалами памятника британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю в Праге. Предполагается, что акт вандализма связан с протестами против расизма, проходящими в ряде стран мира.

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