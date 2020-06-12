Кейптаун, , 07:21 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 у берегов Южно-Африканской республики, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 1650 километрах к юго-востоку от города Ист-Лондон. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Данных о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов острова Святой Елены. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.

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