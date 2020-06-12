Южно-Сахалинск, , 06:05 — REGNUM Возгорание произошло в дачном доме села Амурское в Невельском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел в ночь на 12 июня в дома по улице Пионерской. Спасатели прибыли на место происшествия спустя 16 минут после поступления сигнала о возгорании. К тому моменту огнем была охвачена площадь 42 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в Чебоксарах произошел пожар в кирпичном дачном доме. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, однако на месте происшествия спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. По предварительной версии они скончались от отравления угарным газом.

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