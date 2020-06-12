Токио, , 05:58 — REGNUM Пассажирский поезд сошёл с рельсов в столице Японии утром 12 июня, сообщает агентство Kyodo.

Поезд направлялся в токийский аэропорт Нарита, сам инцидент произошёл недалеко от станции Аото. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.

Сейчас спасатели и правоохранительные органы работают на месте происшествия, выясняют причины произошедшего. Движение по этой железнодорожной ветке временно приостановлено.

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