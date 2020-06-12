Лондон, , 05:16 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов острова Святой Елены, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 316 километрах к востоку-северо-востоку от Джорджтауна. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. О возможных разрушениях или жертвах не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов острова Святой Елены. Эпицентр находился в 801 километре к западу от города Джеймстаун на глубине 10 километров.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение произошло у острова Святой Елены