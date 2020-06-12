Петропавловск-Камчатский, , 05:11 — REGNUM В транспортной блокаде из-за разлива реки оказались сразу два района Камчатки. Трасса, связывающая Быстринский и Усть-Камчатский районы, размыта паводком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

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Вода в протоке реки Быстрая размыла земляное полотно дороги возле моста. Спасатели предупредили, что движение по трассе запрещено для всех видов транспорта, при этом, пик паводка ещё не пройден, уровень воды продолжает расти.

Спасатели рекомендовали жителям, в случае возникновения угрозы жизни и здоровью, немедленно по телефонам горячей линии МЧС, звонить в ГУ МЧС региона. Они круглосуточно мониторят ситуацию и готовы прийти на помощь людям.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в нескольких сёлах из-за разлива рек возникла угроза подтоплений. В селе Парень Пенжинского района эвакуировали население.