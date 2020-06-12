Сакраменто, США, , 04:35 — REGNUM Подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в городе Пасо-Роблс в американском штате Калифорния обезврежен и задержан, 11 июня сообщается на странице в Twitter полицейского управления населенного пункта.

В ходе перестрелки у полицейского участка, которую устроил 26-летний Мейсон Джеймс Лира, ранены помощник шерифа и еще несколько стражей правопорядка.

Преступник также подозревается в убийстве человека рядом с железнодорожной станцией города.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в городе Сент-Луис американского штата Миссури демонстранты застрелили 77-летнего отставного полицейского Дэвида Дорна, который пытался защитить местный магазин.

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