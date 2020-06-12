Вашингтон, , 03:56 — REGNUM Самодельные взрывные устройства попытался пронести больницу Университета Стони-Брук на Лонг-Айленде в Нью-Йорке 33-летний мужчина, 11 июня сообщается в Twitter полицейское управление округа Саффолк.

Злоумышленника задержали еще 9 июня. После обнаружения бомб в его рюкзаке из здания больницы эвакуировали всех людей. Личность задержанного установлена. Им оказался житель штата Нью-Йорк Роберт Роден.

Помимо трех взрывных устройств, изъятых у Родена, в квартире злоумышленника нашли еще несколько бомб. Сейчас все находки изучают специалисты ФБР.

Мужчине предъявили обвинения по четырем пунктам.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая за нарушение комендантского часа в американском городе Миннеаполис был задержан житель штата Иллинойс Мэттью Руперт. Во время обыска в его машине полиция нашла взрывные устройства, молоток, фонарь и деньги. При этом позже появилась информация о том, что мужчина в ходе беспорядков в городе раздавал протестующим бомбы и призывал бросать их в полицейских.

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