Москва, , 02:02 — REGNUM За последние сутки в РФ было потушено 44 пожара в лесной местности на площади около 648 гектаров, 12 июня сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Продолжается ликвидация еще 21 лесного пожара на площади более 10,4 тысячи гектаров. Большая их часть приходится на территорию Чукотского автономного округа — почти 8,7 тысячи гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня стало известно, что за сутки в Красноярском крае потушили один лесной пожар на площади 3 гектара и еще девять очагов распространения огня продолжали действовать.

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