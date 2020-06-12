Ямусукро, , 01:47 — REGNUM Не менее десяти военнослужащих армии Кот-д'Ивуар погибли при нападении неизвестных боевиков, сообщает пресс-служба вооруженных сил страны.

Сообщается, что вооружённые неизвестные напали на блокпост у границы между Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо. В результате нападения погибли десять человек, еще шестеро военнослужащих получили различные ранения.

«Проводится расследование, чтобы выявить причины и обстоятельства нападения. В то же время приняты срочные меры, в том числе и об операции в районе происшествия, чтобы найти боевиков», — говорится в заявлении.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

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