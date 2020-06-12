Грозный, , 00:02 — REGNUM Экстренное предупреждение о непогоде, надвигающейся на ряд регионов Северного Кавказа, распространило 11 июня МЧС России. По данным ведомства, непогода ожидается в Ингушетии, Чечне и Карачаево-Черкессии.

В этих трёх регионах России в период с 18:30 мск до 20:30 мск и до конца суток 11 июня, а также ночью и утром 12 июня местами ожидаются сильные ливни с грозой и градом. Будет наблюдаться усиление ветра, скорость отдельных порывов будет достигать 20−25 м/сек.

На реках возможен подъём уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах возможен сход селей. По данным чеченского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, на территории региона вечером 11 июня и в течение дня 12 июня может наблюдаться отключение энергоснабжения из-за возможных повреждений линий электропередач.

Ранее ИА REGNUM сообщало о грозе с сильным ветром, которая ожидается в Башкирии 12 июня.

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