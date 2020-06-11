Санкт-Петербург, , 23:07 — REGNUM Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло в Санкт-Петербурге. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Авария произошла вечером на Московском проспекте напротив парка «Олимпия». Столкнулись шесть легковых автомобилей, ехавших друг за другом. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС.

По предварительным данным, в результате ДТП серьёзно никто не пострадал, все участники аварии отказались от госпитализации. Автомобили получили механические повреждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием двух грузовых автомобилей, в результате столкновения которых оказался полностью перекрыт съезд с федеральной автодороги Р-23 в сторону Гатчины в Ленинградской области.

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