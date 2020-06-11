Рязань, , 22:01 — REGNUM Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Рязанской области. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Самолёт модели Х-32 «Бекас» упал у деревни Авдотьинка, разлива топлива не было, на земле повреждений нет. Отмечается, что самолёт упал вдали от жилых строений.

По предварительным данным, в результате крушения погиб один человек, пилот самолёта. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Обстоятельства и причины падения воздушного судна уточняются.

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