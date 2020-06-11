Грозный, , 20:49 — REGNUM Двоих детей 10 и 11 лет разыскивают спасатели в районе реки Терек в Чечне. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло днём на окраине станицы Калиновская в Наурском районе. Спасатели и волонтёры разыскивают двоих детей, которые пропали без вести возле реки Терек. Предполагается, что дети утонули, но спасатели не теряют надежду на то, что дети могут быть живы.

Проводится обследование береговой линии на протяжении нескольких километров, повсюду выставлены наблюдательные посты. Кроме того, с привлечением плавсредств обследуется русло реки Терек. На настоящее время поиски детей не дали результатов.

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