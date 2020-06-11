Анапа, Краснодарский край, , 20:15 — REGNUM Неизвестный мужчина, совершивший нападение на финансовую организацию, разыскивается сотрудниками правоохранительных органов под Анапой. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Нападение было совершено около 10:00 мск мужчиной лет 30−35, одетым в камуфляж и в маске и чёрных очках на отделение банка в посёлке Сукко на улице Советской. Неизвестный был вооружён предметом, похожим на пистолет. Пресс-служба банка сообщает, что материальный ущерб злоумышленником нанесён не был.

После нападения злоумышленник скрылся, предположительно, в сторону баз отдыха, расположенных рядом с лесным массивом. В результате нападения никто не пострадал. В настоящее время весь личный состав ОМВД города Анапы направлен на розыск и поимку злоумышленника.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемых в вооружённом нападении на инкассаторов в городе Красноярске.

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