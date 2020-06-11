Токио, , 19:55 — REGNUM Мужчина, который, как предполагается, может быть убийцей десятков кошек на острове Умасима в Японии. Об этом 11 июня сообщает издание South China Morning Post.

Остров Умасима, расположенный в нескольких километрах от Кюсю называли «кошачьим», потому что на нём обитали сотни бездомных кошек. В сентябре 2017 года кошки начали массово погибать, и это привлекло внимание зоозащитников.

В результате расследования выяснилось, что кошки умирали после поедания рыбы. Осенью 2019 года материалы об убийстве кошек были переданы в полицию. Подозреваемый в убийстве животных был пойман. Им оказался пожилой мужчина из города Китакюсю.

Сам мужчина отрицает свою причастность к гибели кошек и утверждает, что отравленной рыбой он пытался истребить ворон. Сотрудники правоохранительных органов готовятся предъявить ему ряд обвинений, связанных с нарушением законов о защите животных.

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