Брянск, , 19:36 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено следователями в отношении двух мужчин, подозреваемых в избиении сотрудника полиции в Брянске. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Брянской области.

По предварительным данным, двое местных жителей находились в состоянии алкогольного опьянения, и на предложение сотрудника полиции пройти с ним в отделение для составления протокола начали сопротивляться и напали на полицейского. По данным следствия, сотруднику полиции были нанесены телесные повреждения, в том числе закрытая черепно-мозговая травма.

В отношении 29-летнего и 55-летнего жителей города Брянска было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела после нападения на полицейских в Ингушетии.

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