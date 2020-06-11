Кострома, , 19:12 — REGNUM В Костромской области возбудили второе уголовное дело по новому эпизоду сбыта просроченных аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону. В материалах дела фигурирует та же фирма, которую подозревают в сбыте 50 аппаратов ИВЛ 1999 и 2000 года выпуска во Владимирскую область — ООО «Кострома-Медико».

Аппарат ИВЛ марки «ФАЗА-5НР»

По данным следствия, костромская фирма поставила коммерческой организации из Московской области 290 аппаратов ИВЛ. Сумма сделки составила 20,3 млн рублей. Техника марки «ФАЗА-5НР», произведённая в 1998—1999 годах, была отгружена покупателю со склада в Костроме.

«Согласно полученным следствием сведениям от производителя и территориального органа Росздравнадзора по Костромской области, с учетом истечения всех возможных сроков хранения данных аппаратов, предусмотренных технической документацией, их эксплуатация не возможна и не допускается», — говорится в сообщении СК.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных медицинских изделий в крупном размере) в отношении руководства костромской фирмы продолжается.

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