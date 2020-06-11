Владимир, , 19:05 — REGNUM Во Владимирской области 33-летнему гражданину Молдавии вынесли приговор по делу об убийстве, совершённом в 2013 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК СК РФ по региону.

В конце 2012 года безработный ранее судимый мужчина без постоянного места жительства познакомился с 59-летней жительницей Владимира и уговорил организовать совместный бизнес по продаже мобильных телефонов, для открытия которого якобы требуется 200 тысяч рублей. Убедив знакомую взять кредиты на 234 тысячи рублей, мужчина забрал 130 тысяч рублей и потратил на свои нужды. Пенсионерке он врал, что открыл на их торговую точку.

Через некоторое время женщина потребовала вернуть ей деньги, угрожая в противном случае обратиться в полицию. В июне 2013 года обманом вывез её в Суздальский район и насмерть забил обрезком трубы, а сам сбежал и сжёг документы. Тело в лесу нашли через месяц. Следователи долго не могли установить личность жертвы, потому что у неё не было родственников и никто не заявлял о её пропаже. Были проведены многочисленные судебные экспертизы — генетические, криминалистические, молекулярные, дактилоскопические.

Суд признал мужчину виновным по статье «Убийство с целью скрыть другое преступление» и приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.