Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM Общими усилиями родителей двух восьмиклассников петербуржской гимназии № 406 вскрыто, что в учебном заведении была длительная практика психологического насилия над детьми. Соответствующие родительские заявления были поданы в мае. «Факты, изложенные в указанных заявлениях, подтвердились», — говорится в официальном письме ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга за личной подписью директора В.В. Штерн. «15.06.2020 г. учитель Кобзева Н.Д. уходит в очередной отпуск с последующим увольнением», — таковы первые последствия для выявленного насильника среди учителей.

ИА REGNUM в лице одного из своих публицистов обеспечивало необходимую огласку на пути к тому и далее продолжает внимательно следить за развитием этой истории — подробности которой см. в материалах «Учитель в школе, русская история и Беглов: как уважать себя заставить?» и «Уроки унижения, или Учитель — это звучит подло?». Следующим вопросом на повестке дня стоит мера ответственности самой школьной администрации.

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