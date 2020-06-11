Архангельск, , 18:15 — REGNUM Полиция Архангельска задержала подозреваемого в поджоге синагоги «Звезда Севера». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители подозревают в поджоге ранее судимого местного жителя 1988 года рождения. Он уже дал признательные показания.

Напомним, поджог синагоги в Архангельске был совершен в ночь на 13 апреля 2020 года. В результате была полностью уничтожена группа главного входа со стороны фасада, повреждены остекление, дверь и тамбур. По факту поджога возбуждено дело по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, торжественная церемония закладки синагоги состоялась в июне 2010 года. В 2018 году «Звезда Севера» торжественно открылась. Синагога представляет собой трехэтажное здание с концертным залом на более чем 500 мест, здесь есть лифт, помещение для кафе, где уже расставлена мебель, и апартаменты с кухней для пребывания раввина. Строительство велось исключительно на пожертвования — за 4 года было потрачено примерно 180 млн рублей.