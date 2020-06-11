Курск, , 17:55 — REGNUM В Курской области педагог дополнительного образования Игорь Бойку 10 июня спас тонущего подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Мужчина с сыном и дочерью сплавлялся по реке Тускарь из местечка Свобода и остановились на затоне около деревни Куркино Курского района. На берегу напротив отдыхала компания. В какой-то момент мужчина услышал крики о помощи. Две девочки показали ему место, где нырнул и не выплыл 12-летний подросток. Игорь Бойку прыгнул с лодки и со второго раза нашёл под водой тонущего подростка, который не подавал признаков жизни.

Мальчика вытащили, на берегу ему оказали первую помощь — сделали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Сейчас он госпитализирован и находится под контролем врачей.

Игорь Бойку проходил курсы у специалистов Центра медицины катастроф, принимал участие в семинарах, организованных КГМУ, обучался и закреплял эти основы в Курском центре туризма и областном Дворце молодежи. Теперь его хотят наградить за спасение мальчика.