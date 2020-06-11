Москва, , 17:56 — REGNUM Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, отказывается от денег артиста, какие бы суммы ей не были предложены. Об этом 11 июня заявил адвокат семьи Захарова Александр Добровинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Тем не менее, пока никаких предложений оказать финансовую помощь от Ефремова или его близкий не поступало. Более того никто даже не принёс извинений.

«Ни один человек из окружения Михаила, ни сам Михаил Ефремов не только не позвонили и принесли извинения семье, вообще не было ни одного контакта. В семье Захарова сказали, что ждали и не дождались слов соболезнований не только от самого Михаила, но и от близких Михаила. Семья приняла решение не брать ни одной копейки в случае, если какие-то деньги будут предложены со стороны Михаила Ефремова им. Была сказана потрясающая фраза: жизнь нашего брата бесценна и деньгами её купить нельзя, мы не примем никаких денег от этих людей», — сказал адвокат.

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