Москва, , 17:49 — REGNUM Спасти жизнь мужчине, попавшему в сложную жизненную ситуацию, помогли сотрудники полиции на юго-западе Москвы. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

В дежурное отделение поступило сообщение от жителя дома на Старобитцевской улице о мужчине, стоявшем в оконной раме на 11 этаже. На место инцидента прибыли сотрудники полиции, поднялись в квартиру и начали переговоры с мужчиной, стоявшим на краю подоконника.

На уговоры слезть с окна мужчина не поддавался и сотрудники полиции пошли на небольшую хитрость. Они предложили мужчине выпить и, налив в стакан воды, выдали её за водку. Когда мужчина протянул руку к стакану, полицейские схватили его с обеих сторон за руки и втащили в комнату.

35-летний житель Московской области был доставлен в ОМВД России по району Северное Бутово, где его передали в руки медицинским работникам. Сообщается, что мужчина был сильно пьян, осознание произошедшего пришло к нему позднее. В настоящее время решается вопрос о поощрении сотрудников полиции, спасших человека.

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