Краснодар, , 17:25 — REGNUM Семь человек пострадали в результате аварии с участием автозака в Краснодарском крае 11 июня. ДТП произошло около 13:40 в Горячем Ключе.

Как сообщили «Кубанские новости», 43-летняя женщина на Nissan совершила разворот через двойную сплошную в запрещённом месте, и столкнулась с движущимся в попутном направлении по встречной полосе с включенными спецсигналами автомобилем «ГАЗель» — автозаком.

В результате аварии пострадали водители обоих автомобилей, а также двое сотрудников полиции и трое заключённых, которые находились в автозаке. Всего госпитализированы. Полиция начала проверку по факту аварии.